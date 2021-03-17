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Bursa'dan yürek yakan haber! Hasta ziyaretine gidiyordu feci şekilde öldü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam 19:00 sıralarında Nilüfer İlçesindeki Özlüce ve Doğanköy mahaleleri arasındaki Şehir Hastanesi bağlantı yolunda meydana geldi. Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine gittiği öğrenilen 16 AEB 203 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Avcu (60) Doğanköy NOSAB yolu üzerinde Şehir Hastanesi istikametine ilerlediği sırada tonajlı kamyonların geçiş yaparken bozduğu asfalt yolda oluşan eğim sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Karşı şeride geçen otomobil Şehir Hastanesi istikametinden gelen B.D. idaresindeki 16 S 4474 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Avcu olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsünde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı.


Tahkikat başlatıldı
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından E.D. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Avcu'nun cansız bedeni de Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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