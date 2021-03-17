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Konya'da alevler daireyi sardı! 8'i çocuk 10 kişi hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da sabah saatlerinde bir apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişilik aile ile zemin kattaki evde oturan ailenin 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

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Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi Heybetli Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında, 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu Abdu Gezzar’ın evinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Abdu Gezzar, eşi Emeni Gezzar, çocukları Reyhan, Nesim, Meal, Riyan, Velid ve Urube Gezzar ile 3'üncü katta oturan ve vatandaşı olan ailenin 2 çocuğunu kurtardı.

Sağlık ekibi, 10 kişiyi ambulanslarla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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