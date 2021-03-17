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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Bakan Mustafa Varank Türkiye'ye gelecek araştırmacılara verilecek desteği açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı tanıtım toplantısına katıldı. 

Varank, "Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyor, üst düzey bilimsel çalışmalar yapan insanlarımızın ülkemizde kalmasını teşvik ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Varank, "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek." dedi.

Varank ayrıca "TÜBİTAK'ın çağrısıyla Türkiye'ye gelecek araştırmacılarımıza mali teşviklerin yanında 720 bin liraya kadar araştırma proje desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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