Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi. İlçede engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelini de idari izinli sayılacak.Abone ol
Denizli'nin Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi.
Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.