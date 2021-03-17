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Denizli Çameli'nde kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime, 1 gün ara verildiği bildirildi. İlçede engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelini de idari izinli sayılacak.

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 Denizli'nin Çameli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı belirtildi. 

Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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