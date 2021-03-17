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Taksim'de palyaço ekipleri harekete geçirdi! Özçekimden sonra turistleri tehdit etti

TAKSİM'de palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi. Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

İdari para cezası kesildi
Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

“Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi”
Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, “20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize. Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti” dedi.

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