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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Desteğini çekti! WhatsApp milyonlarca iPhone'da kullanılamayacak

WhatsApp artık iOS 9 güncellemesine sahip iPhone'lara destek vermeyi bırakacağını duyurdu. Bu kullanıcılar yeni WhatsApp güncellemelerini alamayacaklar ve bir süre sonra uygulamayı kullanamaz hale gelecekler.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bir karar aldı. Şirket eski nesil iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Yani bu cihazlardan destek çekilmiş oldu.
 Şirket yeni yıldan itibaren iOS 9'un altında çalışan telefonlara destek vermeyi bırakmıştı.

WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre iOS 9 için de desteğin sonlandırılması bekleniyor. Apple iki yıl önce iPhone 5'in altındaki serilere iOS 10 desteği vermeyi bırakmıştı. Yani iPhone 4 ve 4S'e sahip kullanıcılar artık WhatsApp'tan güncelleme alamayacak.

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