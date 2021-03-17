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Sivas'ta 'sinyal evinden geliyor' deyip yaşlı kadına kabusu yaşattılar

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadını "sinyal evinden geliyor" diyerek 90 bin lira dolandırdılar.

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Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Nermin Tan’ı (65) hedef alan dolandırıcılar Tan’ı telefonla arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Daha sonra Tan’a hırsızlık olayına karıştığını ve bu durumdan kurtulması için ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini söylediler.

Yaşlı kadın bugün öğle saatlerinde evine gelen dolandırıcıya yaklaşık 90 bin lira değerindeki 8 altın bilezik, bir Trabzon burma bileziği ve 7 adet altını kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis yaşlı kadının ifadesini aldı.


"Evine biri gelecek dedi"
Tan polise verdiği ilk ifadesinde, “Araştırıyoruz, sinyallerin birini sizin evde bulduk. Telefonda, beni baş komiser ile görüştürüyor. O kadar şey anlattı ki, anne ve babamın adı her şeyini bildiler. Sabah oldu, bana korona aşısını söylüyor. Evine biri gelecek dedi, ne varsa ver ona” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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