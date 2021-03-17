Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, "Her 10 evden ikisinde aileler yoksulluk sınırı altında yaşıyor; Pandemide ihtiyaç sahibi kişi sayısında yaklaşık yüzde 40 artış yaşandı" açıklaması yaptı.

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TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, pandemi döneminde çocuk mamasından çocuk bezine, gıdadan temizlik ürünlerine, giyime kadar temel ihtiyaç ürünlerinin hepsine talep olduğunu, ihtiyaç sahibi kişi sayısında yaklaşık yüzde 35-40 artış yaşandığını vurguladı. "Ülkemizdeki hanehalklarının yüzde 22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor" diyen Tibuk, "Her 10 evden ikisinde aileler yoksulluk sınırı altında yaşıyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor" ifadelerini kullandı.

Dernek olarak gıda bankaları vasıtasıyla 700 bin, Destek Market ile de 11 bin civarında kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Tibuk, “Bu dönemde ihtiyaç sahibi sayısında artış oldu ama bize de daha çok bağış geldi, daha çok kişiye yardımda bulunduk” dedi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Tibuk, şunları kaydetti:

Türkiye’de yoksulluğun boyutuyla ilgili elinizde ne tür veriler var?

Ülkemizdeki hanehalklarının yüzde 22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her 10 evden ikisinde aileler yoksulluk sınırı altında yaşıyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İhtiyaç sahipleri yüzde 35-40 artsa dahi bunun geçici olduğunu düşünüyorum.

Biz yoksulluğun azalmasına katkıda bulunmak istiyoruz. İnsanların sürekli bağışlarla ayakta kalmasını doğru bulmuyorum. O yüzden istihdam programı bizim için çok önemli. İhtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmasını teşvik etmemiz gerekiyor. İnsan onuruna yakışır şekilde, herkes minimum ihtiyaçlarını karşılayabilsin istiyoruz.

Türkiye’de israfın boyutu nedir?

Bir yılda ülke ihtiyacının 4 katı gıda ve hijyen maddesi üretiliyor. Yılda 325 bin ton gıdanın atığa dönüştüğü tahmin ediliyor. İsrafın tahmin edilen maliyeti 414 milyar TL.