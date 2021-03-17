Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçı sonrası camiaya umutlu mesajlar verdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Yarı finale yakışır bir mücadele oldu" diyen Sergen Yalçın, "Sahada final oynamak için koşan, mücadele eden, savaşan iki takım oyuncuları vardı. Oyun saha içinde kaldı. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İki takım oyuncularını da bu anlamda tebrik etmek lazım" dedi.

İlk yarının kendi kontrollerinde geçtiğini kaydeden Beşiktaş çalıştırıcısı, "İkinci yarı Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu. İkinci yarı onlar daha iyi oynamaya başladılar: Üzerimize gelmelerine neden oldu ve iki gol yedik. Oyunun uzatma bölümünü biz daha iyi oynadık. Daha güçlü olan taraf bizdik. Takımımızın fizik gücü yüksekti. Oyunda güçlü olan taraf bizdik "ifadelerini kullandı.

"Kafamızda çizdiğimiz golleri attık" şeklinde daha önce bir açıklaması olduğu yönündeki ifadeler üzerine, "Bunları nereden buluyorsun" diye yanıtlayan Sergen Yalçın şöyle devam etti, "Fenerbahçe maçıyla ilgili bir şey oynamadık. Başakşehir maçını oynadık. Hiçbir zaman sonraki maçı düşünmedik. Önümüzdeki maçı kazanamazsak sonraki maçı düşünemeyiz. Bu maç bizim için çok değerliydi. Antrenörlük hayatımda ilk defa bir kupa finali oynayacağım. Beşiktaş yaklaşık 10 sene Türkiye Kupası'nı kazanamadı. İnşallah bu uzun süreli hasrete son veririz. Önümüzde bir 90 dakika daha var. Bundan sonra tüm dikkatimizi derbiye vereceğiz. Hafta sonu oynayacağımız derbi zor bir derbi. Fenerbahçe'nin kötü gitmesi onların kötü takım olduğunu göstermez. Güçlü bir kadroralı ve iyi oyuncuları var. Çok zor bir maç olacak. Çok iyi hazırlanacağız. Kolay değil. Oyuncuların tarafından bakmak lazım. Oyuncular en büyük özelliği şudur. Oyuncular hata yapar. Futbol bir hata oyunudur. Herkes çok güzel oynasa zaten maçlar 0-0 biter. Oyuncularımızın çok fazla maç oynadığını yorgun olduklarını unutmalayılım. Artık final bölümüne giriyoruz" diye konuştu.

İlk yarının sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar'ın durumuyla ilgili olarak ise Sergen Yalçın, "Doktorla konuşmadık. Ciddi bir problem var mı yok mu bilmiyorum ama oyuncuların hepsine ihtiyacımız var. Gökhan var. Mensah izin istedi. Bu oyuncular döndükten sonra daha geniş kapsamlı bir kadromuz olabilir. Onlar geldiğinde geniş kadroyla ligin final bölümünü oynarız" açıklamasını yaptı.

"-Sergen attı, şampiyonluk geldi- gibi bu yıl yeni bir slogan gelecek mi?" sorusuna ise Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok erken. Çok maç var. Küçük de olsa bir puan avantajımız var. Ama yaklaşık 11-12 maç var. Bu süreçte 2,3-5 puanın avantaj olacaeğını düşünmüyorum. Herkes herkesi yenebiliyor. Her yerde bir savaş var. Zor bir lig. İnşallah burada finali yakaladık. En azından bir kulvarda hedefe ulaştık. İnşallah diğer tarafta da hedefe ulaşırız. Son dakikaya kadar bu takım neyi varsa şampiyon olmak için verecek" dedi.