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Anadolu Efes'in üst üste 8. zafer haftası

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 90-66 yendi. Organizasyonda üst üste 8. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini elde etti ve ikinci sıraya yükseldi.

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THY Euroleague 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 90-66 yendi.

Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Euroleague'de üst üste 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti. 

Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.

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