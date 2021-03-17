Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe dönemini hatırlatan sözler

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor. Maçın başında gelen top bir şekilde kalemize giriyor. Beşiktaş'ı tebrik ederim.'' dedi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Kocaman "Kısmetsizlik midir nedir? Anlaşılır gibi değil. İlk top gol oluyor. Fenerbahçe'deki son seneme, ilk 11 haftaya benziyor. Maçın başında gelen top bir şekilde kalemize giriyor. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Dönemsel olarak karşılaşacağımız en güçlü takım olarak gözüküyordu, bu da maçta belli oldu. Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Uzun zaman sonra buraya geldiğimden beri üst seviyede oynadığımız ilk maç diyebilirim. Ama bunu taçlandırmak gerekiyordu. Futbol, sonuç oyunu. Bir tane maça ihtiyacımız var. Umarım bu da Denizlispor maçı olur" ifadelerini kullandı.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden biri herhalde. Maça iyi başladık, oyunu istediğimiz tarafa götürme iradesiyle başladık ama ilk faulden, faul de yoktu, gelen top gol oldu." dedi.

Takım savunmaları yerindeyken yedikleri golle 2-0 geriye düştüklerine dikkati çeken Kocaman, "Bir gol de ofsayttan oldu. Kalemize gelen 4 veya 5 topun üçünün gol olması çok ilginç, talihsizlik herhalde." diye konuştu.

Takımının son dönemde meslek hayatındaki en güçlü dönüşü yaptığını anlatan Kocaman, "Sıkıntılı döneme rağmen, Beşiktaş gibi iyi oynayan rakibe rağmen oyunun kontrolünü ele aldık. İlk yarıda farkı bire indirme şansı da yakaladık. İkinci yarıda ritmi artırarak kontrolü aldık ve beraberliği sağladık. Skoru lehimize çevirmek için her türlü çabayı gösterdik. Uzatmada yediğimiz gol biraz amatörlüktü. Çok hazzettiğim bir şey değil ama rakip oyunculara küçük teması, faulü yapıp her şeyi bitirecektik. Bunu söylemekten utanıyorum ama rakibimize baktığımızda cüretkar oyunu var. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Oyunu kesmek için kasti fauller yapıyorlar. Küçük temaslarla Beşiktaş'ın hızlı ataklarını bitirmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.