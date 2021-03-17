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Yeni duyuruldu! Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz seferlerini vurdu. Bursa'da 7 seferin iptal edildiği duyuruldu.

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Bursa'da deniz otobüslerinin 7 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.  

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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