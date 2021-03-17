BIST 1.570
DOLAR 7,49
EURO 8,93
ALTIN 418,61
HABER /  DÜNYA
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

ABD'nin 3 masaj salonuna silahlı saldırılar! 8 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.

Abone ol

ABD medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere göre, kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.

Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Zanlı tutuklandı

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Canlı yayındaki iğrenç taciz olayı! O baba tutuklandı kız koruma altında
İstanbul'da 11 ilçede DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul Bakırköy'de süpermarkette silahlı soygun
Koronavirüste umutlandıran tedavi gelişmesi
Ahmet Davutoğlu'ndan "andımız" açıklaması
Kocaeli Gölcük'te boğazından vurulan genç hayatını kaybetti
Yunanistan Dışişleri Bakanı: Çavuşoğlu ile görüşmek istiyorum
İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanma oranı yüzde 71'e ulaştı
Türkiye 16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Yorumlar