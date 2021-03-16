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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Çavuşoğlu ile görüşmek istiyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

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Türkiye, Doğu Akdeniz'de ulusal çıkarları için sergilediği dik duruşundan ödün vermiyor. Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılma ihtimali, çoğu ülkenin Türkiye'nin yanında olması Yunanistan'ı panikletmişti. Ve son olarak TSK ile ABD ordusu'nun Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştireceğini duyan Yunanistan'dan karşı atak geldi.

Yunan bakan, dış politikalar ilkelerine vurgu yaptı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina’yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Dendias, Yunanistan’ın dış politika ilkelerinin Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’na bütünüyle ve istikrarlı şekilde bağlılık olduğunu savundu.

"Doğru ve uygun diplomatik yollarla cevap verilecek"
Atina’da 62. turu gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere değinen Dendias, şunları söyledi:

"Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye’nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek" 

"Türk mevkidaşım arkadaşım ile görüşmek isterim"
İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina’da gerçekleşeceğini ifade eden Dendias, "Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum ancak tabii ki böyle bir buluşma uygun bir atmosferde gerçekleşir. Bir anlamı olması için uygun bir atmosferde yapılmalı" ifadelerini kullandı.

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