Türkiye 16 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 158 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, can kaybı 29 bin 623 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 158 bin 386 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 874 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 71 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye çıktı.

Toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.