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HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi! Bıraktığı mektupta olay ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi. Polis memurunun bıraktığı mektupta "Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmesini istemiyorum" ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru M.A.B.’nin önceki sabah saatlerinde yaşamına son verdiği öğrenildi. Ekip arkadaşları, M.A.B.’nin sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine kaldığı eve gitti. Polisler, kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girince polis memurunun cansız bedeniyle karşılaştı.

'Baskı gördüğünü' yazdı

Odatv'de yer alan habere göre; yaklaşık 4 aydır yalnız yaşayan koruma polisinin yanında silahla bulunduğu aktarılırken, M.A.B.’nin bir de mektup bıraktığı belirtildi.

28 yaşındaki M.A.B.’nin bıraktığı mektupta ise polis merkezinde baskı gördüğü satırları kaleme aldığı görüldü.

Bıraktığı mektup!

M.A.B’nin bulunan mektubunda şu ifadelere yer veriliyordu: Personelini aşağılamak, tehdit etmek, meslekten etmek, küçük düşürmek, yalancı konumuna koymak en iyi yaptığınız iş olsa gerek. Her insanın bir gururu vardır ve ben o lafları kaldıramadım. Evet C.B. ve A.Ö. bina tesis ve kapılar size ait. Keşke yukarıda yazdıklarım yerine biraz da personele iyi davranıp hal hatır sormayı onları anlamayı deneseydiniz. Cenazeme M. Y. komiserim hariç hiçbir rütbelinin gelmesini istemiyorum.

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