BIST 1.570
DOLAR 7,50
EURO 8,94
ALTIN 418,26
HABER /  DÜNYA

ABD'de sanayi üretimi Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü kaydetti

Anadolu Ajansı

ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 2,2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi. 

Abone ol

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2'lik azalış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin, şubatta yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 artmıştı. 

Bu dönemde, ülkede etkili olan sert kış şartları sanayi üretimindeki düşüşte etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu dönemde özellikle bazı petrol rafineleri, petrokimya tesisleri ve plastik fabrikalarında üretim aksamaya uğradı. 

İmalat sanayi üretimi ise şubatta yüzde 3,1 azaldı. Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalacağı tahmin ediliyordu. İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 1,2'lik artış göstermişti. 

Kapasite kullanım oranı da şubatta beklentilerin altında kalarak 1,7 puan azalışla 73,8'e düştü. 

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi ocak ayındaki seviyesini koruması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 75,5 olmuştu.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe'de berberde silahlı saldırı
Fahrettin Koca'nın 'AstraZeneca' aşısı öngörüsü doğru çıktı şimdi ülkeler iptal yarışına girdi
ABD'de 23 yıl sonra gizem çözüldü! Çöpe atmıştı her şeyi itiraf etti
3 yıllık imza atan Muslera ne kadar kazanacak?
İstanbul'da iğrenç olay! Metrobüste uyuyakaldı kabusu yaşadı: Kalçalarını elleyerek...
Ibrahimovic'ten dikkat çeken açıklama: Tanrı'nın dönüşü
Adalet Bakanı Abdullah Gül avukata saldırıyı kınadı
Karar TBMM’de okunduğunda HDP'li Gergerlioğlu cezaevine girecek
Netanyahu, 4 ülkenin daha İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi planladığını söyledi
İstanbul'daki 200 bin adli emanet içindeydi! İmza ve fors bulunuyor bakın kime ait çıktı
Yorumlar