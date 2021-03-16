Fahrettin Koca'nın 'AstraZeneca' aşısı öngörüsü doğru çıktı şimdi ülkeler iptal yarışına girdi

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının ardından AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükseldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Aralık ayında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti.

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Covid-19'a karşı geliştirilen ilk iki aşıdan olan İngiliz AstraZeneca aşısını Türkiye almamayı tercih etmişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca geçen aralıkta bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti.

Bazı bilim insanları bu açıklamasından dolayı Bakan Koca'yı 'güvenlik bilgilerinden habersiz' diyerek sert şekilde eleştirmişti. Ancak aradan geçen süreçte, aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da olduğu bir çok Avrupa ülkesi bu aşının kullanımını sağlık sıkıntıları nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Bakan Koca aralık ayında uyarmıştı

Bakan Dr. Fahrettin Koca, Aralık ayında yaptığı açıklamada, “Moderna ve AstraZeneca aşısını neden alamadık?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Moderna yurt dışına vermiyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Vatandaşıma, ‘Yüzde yüz güvenebilirsiniz. Ben de yaptırmak istiyorum’ diyebileceğim bir aşı olma noktasında, daha emin değil dünya. Uzun vadeli bağışıklık sonuçlarını bilmiyoruz. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi.”

Bakan Koca'nın bu açıklamasına bazı bilim insanlarından tepkiler gelmişti. Aşıların güvenlik bilgilerinden habersiz olduğu ileri sürülen Bakan Koca, sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak, şimdilerde Bakan Koca'yı doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. 'AstraZeneca' aşısının kullanımı İrlanda, Norveç, Endonezya, Avusturya, İzlanda, Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya'da geçici olarak durduruldu.

Neden durduruldu?

Durdurma gerekçesi; aşının kanda pıhtılaşma yaratıp derin damar tıkanıklığı ve Akciğer Embolisi gibi hastalıkların riskini artırıyor olabileceği kuşkusu... AstraZeneca firmasıysa, söz konusu vakalarla aşı arasında doğrudan bir bağlantının bulunmadığını vurguluyor. Firma, bu oranın, söz konusu şikâyetlerin normal nüfusta görülme oranından yüksek olmadığını vurguladı.