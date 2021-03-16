Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta yağış var; Sağanak, kar, fırtına etkili olacak

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.