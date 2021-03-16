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Hindistan'dan aşırı cüretkar talep: Kuran'dan 26 ayet çıkarılsın

HİNDİSTAN’da, Kuran'dan 26 ayetin çıkarılması talebi, Bangladeş’in en büyük dini-siyasi partisi Cemaat-i İslami üyeleri tarafından protesto edildi. Başvurunun 'aşırı cüretkar' olduğunu söyleyen Dr. Shafiqur Rahman, "Hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur" tepkisini dile getirdi.

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Dakka’da yüzlerce Cemaat-i İslami üyesi, Motijheel bölgesinde bir araya gelerek, Hindistan'da Kuran'dan bazı ayetlerin çıkarılması için başvuran eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı Waseem Rizvi aleyhinde sloganlar attı. Bangladeşli protestocular, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Kuran'dan ayetlerin çıkarılması talebini reddetmesini ve Rizvi’nin bir milyardan fazla Müslüman nüfusunun dini duygularını incittiği için yargılanmasını talep etti.

"Tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur"

Cemaat lideri Dr. Shafiqur Rahman, 'son 1500 yıldır değişmeden kalan' Kuran'ın 26 ayetinin çıkarılması için başvuran Rizvi’nin aşırı cüretkar olduğunu söyledi. Rahman, "26 ayeti bir kenara bırakın, hiç kimsenin Kuran-ı Kerim’deki tek bir harfi bile değiştirme yetkisi yoktur’ ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde eski Şii Merkez Kurulu Vakfı Başkanı ve Bollywood film yapımcısı  Waseem Rizvi, 14 Mart'ta, 'şiddeti körüklediği' gerekçesiyle Kuran'dan bazı ayetlerinin çıkarılması talebiyle Hindistan Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

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