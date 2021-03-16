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HABER /  POLİTİKA

Karar TBMM’de okunduğunda HDP'li Gergerlioğlu cezaevine girecek

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararı yarın TBMM Genel Kurulu’nda okutması bekleniyor. İddiaya göre milletvekilliği düşecek olan Gergerlioğlu, cezaevine girecek.

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HDP Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, paylaştığı sosyal medya mesajları nedeniyle hakkında açılan davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş, karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Yargıtay, kararı geçtiğimiz hafta TBMM’ye göndermişti. TBMM Başkanlığı’nın kararı TBMM Genel Kurulu’nda yarın okutacağı kulislere yansıdı.

"Cezaevine girmesi gerekecek"

Mevzuata göre, milletvekilliğine engel suçlardan verilen ve kesinleşen hapis cezasının Genel Kurul’da okunmasıyla, ceza alan kişinin vekilliği düşüyor. Gergerlioğlu’nun vekilliği de TBMM Başkanlığı görüşünü değiştirmezse, hakkındaki kararın Genel Kurul’da okunmasıyla düşecek. T24'te yer alan iddiaya göre, Gergerlioğlu’nun aldığı ceza nedeniyle cezaevine girmesi gerekecek.

"Berberoğlu' süreciyle aynı işlemiyor" 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için de Yargıtay kararından sonra aynı işlem yapılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, daha sonra dokunulmazlığının kaldırılmadan yargılamasının sürdürülmesini hak ihlali saymış ve Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına ve dokunulmazlığı bitene kadar işlemlerin durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Berberoğlu’na vekilliği yeniden kazandırılmıştı.

Buna rağmen Gergerlioğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi süreci beklenmeden işlemlerin yapılacağı, TBMM Başkanlığı’nın bu görüşü taşıdığı bildirildi.

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