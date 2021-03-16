Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

DANITAY'ın tartışma çıkaran 'okullarda öğrenci andı okunması'yla ilgili kararıyla ilgili flaş gelişme. Bir dernek Danıştay kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu.

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Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı AYM'e taşınıyor. Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği, Danıştay'ın kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Danıştay 8. Dairesi'nde hem hukukçu kimliği ile hem de milli hassasiyetle karar veren hukukçuların ortaya koyduğu Türk Çocukları lehine verilen adil karara karşı koymak için milli andımızı tamamen ortadan kaldırmak isteyen ve kararı temyiz ederek bozduran Milli Eğitim Bakanlığı ve yöneticileri vardır.

Milli Andımızın her sabah okullarımızda çocuklarımızın taze dimağlarına milli ruh vermesini engelleyen yönetmeliği değiştirerek iptal eden ve lehe kararı uygulamayan ve akabinde de temyiz ederek bozulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay İDDK'da karar metnine 'Türk Milleti Adına' diyerek karar yazmasına rağmen gayrı milli mecraların değirmenine su taşıyanlardır."

Danıştay'da neler olmuştu?

Türk Eğitim-Sen, 2013 yılında Öğrenci Andı'nın kaldırılması ile ilgili düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi de 2018 yılında Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü oyçokluğu ile iptal etmişti.

Ancak Danıştay’ın 'And okutulsun' kararı, uygulanmadığı gerekçesiyle sendikalar tarafından MEB yetkilileri hakkında açıklamalar yapılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştu.

MEB de Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı kararını, bir üst Kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz etmiş ve yürütmeyi durdurma istemişti.

Son olarak Danıştay, Türk Eğitim-Sen'in okullarda 'Öğrenci Andı'nın geri getirilmesi yönündeki başvurusunu karara bağlamıştı. 4'e karşı 11 oyla verilen kararda 'Öğrenci Andı'nın okullarda okutulmayacağı belirtilmişti.