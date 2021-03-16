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Sakarya'dan yürek yakan kare! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da 72 yaşındaki Hüseyin Gider, kendisine ait traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında duran traktörün sol arka tekerinin altında bir kişinin olduğunu görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, ekipler gelmeden önce iş makinesiyle traktörü kaldırarak yaşlı adamı çıkardı. Yaralı, gelen ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin olay yerine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evde yaşayan Hüseyin Gider, traktörün de kendisini ait olduğu tesipt edildi. Cumhuriyet savcılığı, traktörün altında nasıl kaldığını gören olmadığı için Gider'in ölümünü şüpheli buldu. Hüseyin Gider'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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