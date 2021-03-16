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Hatay'da herkes korkup iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Anadolu Ajansı

HATAY'da yaşayan 29 yaşındaki Mustafa Göktürk, 14 yıldır gönüllü olarak vatandaşların yardımına koşuyor.

Hatay'da herkes korkup iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

 Hatay'ın Hassa ilçesinde "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Mustafa Göktürk, Amanos Dağları'nın eteklerindeki kırsal mahallelerde evlere giren yılanları, ucu çengelli bir demir ve plastik maşayla yakalayarak doğaya bırakıyor. 

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Hatay'da herkes korkup iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Vatandaşların ev, iş yeri ve ahırlarına giren yılanları 14 yıldır gönüllü yakalayan 29 yaşındaki Göktürk, tehlikeli olarak görülen bu işin aslında zor olmadığını belirtiyor.

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Hatay'da herkes korkup iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Yılan yakalama işine 15 yaşındayken evlerine giren yılanları zarar vermeden ve öldürmeden tutarak doğaya salmasıyla başlayan, daha sonra komşularına bu konuda yardımcı olan Göktürk, kırsal mahallelerde "kurtarıcı" olarak görülüyor. 

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Hatay'da herkes korkup iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Kepçe operatörlüğüyle geçimini sağlayan ancak yörede "Yılancı Mustafa" olarak tanınan Göktürk, yaptığı işle kurtarma ekipleri ve itfaiyenin de yükünü hafifletiyor. 

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