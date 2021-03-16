Kemal Kılıçdaroğlu'ndan andımız açıklaması Erdoğan üzerinden Bahçeli'ye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın okullardan andımızı kaldırmasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Danıştay'ı eleştirmesine tepki göstererek, "Danıştay'a hakimi tayin eden Erdoğan, oradaki kumpası ayarlayan Erdoğan. Sen kalkmışsın Danıştay'ı suçluyorsun." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Danıştay'ın andımızın okullarda okutulmamaması kararı vardı. Erdoğan'ın Danıştay'a kendi adamlarını atayarak böyle bir karar çıkarttığını iddia eden Kılıçdaroglu, Bahçeli'nin Danıştay'ı eleştirmesine tepki gösterdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun iktidar partisi ile yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek o açıklamaları:

"Danıştay bir karar verdi ortalık karıştı. Olay neydi? Andımız'dı. 2013'te Erdoğan bölücü terör örgütüyle masaya oturdu, onların şartı 'Andımızı kaldıracaksınız'dı. Milli eğitim Bakanlığı da yönetmeliği değiştirdi ve kaldırdı. Türk Eğitim Sen, Danıştay'a dava açıp yönetmeliğin iptalini istedi.

"Andımızın okunması gerekiyordu"

Danıştay da yapılan değişikliği onaylamıyoruz dedi, dolayısıyla değişikliği iptal etti, Andımız'ın okunması gerekiyordu. Bunun üzerine bana soruldu ne diyorsun diye. Yaptığım açıklama, 'Türkiye ırk temeline dayalı bir devlet değildir, bir siyasi bilinç devletidir. Bu bizim parti programımızda yer alan bir cümledir.

Danıştay'a 4 hakim tayin edildi

Eskiden beri okunuyor Andımız, oturdular çözüm sürecinde bunu kaldıracağız dediler. Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, azarlayarak meydan okuması insanın ağrına gidiyor. Danıştay üyelerinin buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama hakim çıkıp konuşamaz, kararlarıyla konuşur. Danıştay'ın kararı yerinde bir karardır, o karara uyulması, Andımız'ın okunması lazım.' Ama şunu söylüyorum: 'Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği karar çıkacaktır, bunu bir kenara yazın' diyorum 2018'de. 2 yıl geçti, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bir karar aldı, 4 hakim tayin edildi. Andımızın okunması yasaklanmalıdır denildi ve karar verildi.

"Erdoğan Andımızın hangi cümlesinden rahatsız, çıkıp milletin önünde açıklasın"

Andımız konusu, doğruluğu sevgiyi saygıyı, birlikteliği çocuklara anlatıyor. Ben Erdoğan'a 'Andımızın hangi cümlesinden rahatsızsın, çık millete anlat' demiştim kaldırıldığı zaman. Bunu söyledim 2013'te. Geldik 2021'e hala bu soruya cevap alamadım. Şimdi ben vatanını milletini seven, AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime ve Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Erdoğan Andımızın hangi cümlesinden rahatsız, çıkıp milletin önünde açıklasın.

"Erdoğan'ı muhatap alacaksın"

Açıklayabilir mi? Açıklayamaz. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2 yıl bekledi, Erdoğan'ın talimatıyla 4 hakim geldi ve Andımızı kaldırdı. Ben bunu 2018'de tahmin ettim. Kamuda uzun yıllar hocalık yapan Bahçeli'nin de tahmin etmesi lazım. Andımızı Cumhur İttifakı kaldırdı.

Eğer Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı değil Danıştay'ı muhatap alıyorsa, muhatap aldığı yer yanlıştır. Danıştay'a hakimi tayin eden Erdoğan, oradaki kumpası ayarlayan Erdoğan. Sen kalkmışsın Danıştay'ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan'ı muhatap alacaksın. Andımız'ın okunmasını istiyorsan, bizim gibi, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon, bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz, ben ülkemi bayrağımı seviyorum, Andımız'ın okunmasını istiyorum' dersin. Yapar mı? Göreceğiz.