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HABER /  POLİTİKA

TSK ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD arasında Doğu Akdeniz’de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

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TSK ve ABD unsurları Doğu Akdeniz’de bugün ortak eğitim yapacak.  Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik, bugün Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacak. 

Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik’in ardından 18 Mart’ta Doğu Akdeniz’de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından firkateynler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yapılacak.

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