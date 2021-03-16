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Mardin'de, 1 çocuk annesi Gülbahar'ı öldüren bakın kim çıktı

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay'ı (25) erkek kardeşinin vurduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, Gülbahar'ın kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

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​Olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin'in Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evde silahlı saldırıya uğradı. Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler de polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gülbahar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı kardeşi çıktı
Gülbahar Asabay'ın öldürülmesinin ardından evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının, erkek kardeşi olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Gülbahar'ın kardeşinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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