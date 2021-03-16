Hakan Aygün'e, Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen 7,5 ay hapis cezası

Gazeteci Hakan Aygün'e, sosyal medyada paylaştığı "Ey IBAN edenler" mesajı gerekçe gösterilerek açılan davada, Anayasa Mahkemesi'nin bir ay tutuklu kalması nedeniyle hak ihlaline uğradığına karar vermesine rağmen, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Ey IBAN edenler" ifadesiyle ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Savcılık, Aygün hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin, bir ay tutuklu kalması nedeniyle hak ihlaline uğradığına karar vermesine rağmen, ceza talebinde bulundu. Mahkeme, Aygün hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verirken, hükmü 5 yıl süreyle erteledi.

"İtiraz yolu açık, sonu belli"

Hakan Aygün, kararın ardından T24'e yaptığı ilk açıklamasında, "Anayasa Mahkemesi kararı ve IBAN ayeti tweetini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası olarak 7 ay 15 gün verildi, hükmün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli; AYM olmazsa AİHM'den döner" dedi.

Ne olmuştu?

Hakan Aygün hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koronavirüs salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası Twitter hesabından “IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardan IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır!” paylaşımı yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

2 Nisan'da gözaltına alınan Hakan Aygün, Aygün, 31 Mart 2020'de sosyal medyadan paylaştığı mesajları gerekçe gösterilerek tutuklandı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ile suçlanan Aygün, 6 Mayıs 2020'de görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Aygün, dava sürecinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 1 ayı aşkın süre tutuklu kalan Aygün için "hak ihlali" kararı verdi. 12 Ocak 2021 tarihli kararda, Aygün'ün tutuklanmasının 'hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Aygün'e 40 bin lira manevi tazminat ödenmesi gerektiğinin vurgulandığı kararda, paylaşımların kamu düzeni açısından ne şekilde somut bir tehlikeye sebebiyet verdiğinin anlaşılamadığı belirtildi. Kararda, "Savcılık, bu paylaşımların sosyal medya ortamında birçok kişi tarafından beğenilmesine değinmişse de bunun herhangi bir şekilde kamu barışını somut olarak tehlikeye sokan bir durum olarak kabulü mümkün değildir" denildi.