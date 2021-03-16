Fenerbahçe şampiyonluk için 225 milyon euro harcadı sonuç hüsran

Fenerbahçe'de Ali Koç'un göreve geldiği 2018 yılının Haziran ayından bu yana transferde 225 milyon euro harcadı ancak bu sezon da hüsrana uğradı.

Abone ol

Ali Koç "Vizyon" sloganıyla yola çıktı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığına son verip görevi devraldı ama Fenerbahçe onun başkanlığında hep hüsran yaşadı. Geçen sezonu 7. tamamlayan Sarı-Lacivertliler bu sezon da şampiyonluk yarışında geride kaldı. Tam 7 yıldır ne Süper Lig ne de Türkiye Kupası kaldırabilen Fenerbahçe, bu sezonu da boş geçmek üzere.

Kupaya çeyrek finalde havlu atan sarı-lacivertli takım, ligde de son Gençlerbirliği mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını oldukça zora sokmuş durumda. Zira 1 maçı eksik olan lider Beşiktaş’ın 5, ikinci sıradaki Galatasaray’ın 3 puan gerisindeler. Üstelik takımın sergilediği futbol taraftarlarına ümit vermiyor. Fenerbahçe adına daha üzücü tablo ise transfere harcanan para ve her yıl giderek artan borç.

3 sezondur sil baştan

Ali Koç başkanlığındaki 3. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, her yıl sil baştan takım kurdu. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20’de 14, bu sezon ise tam 22 futbolcu transfer edildi. Üç sezonda alınan 52 oyuncunun sadece bonservis ve kira bedellerine en az 65 milyon euro ödendi. (bazılarının kira bedeli açıklanmadı) Oyunculara ödenen ücretler bunun çok daha fazlası. Fenerbahçe uzun süredir futbolculara ödediği paraları açıklamıyor. Ancak piyasa koşulları doğrultusunda bir değerlendirme yapılınca, 52 oyuncu ile yapılan sözleşmeler karşılığında toplam 150 milyon euroluk yükümlülük altına girildiği tahmin ediliyor.

225 milyon euro harcandı

65 milyon euroluk bonservis ve kira bedelleri de dahil edilince, futbolcular için 215 milyon euro harcandığı görülüyor. Bu rakama son üç sezonda teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ile sportif direktörler Damier Comolli ve Emre Belözoğlu’na verilen toplam 10 milyon euro da eklenince, fatura iyice kabarıyor: 225 milyon euro. (1 milyar 700 milyon TL)

Borç yükü gittikçe artacak

Geçtiğimiz ocak ayında açıklanan rakamlara göre 4 milyon 719 milyon lira borcu bulunan Fenerbahçe, eğer bu sezon da şampiyon olamazsa, haziran ayında yeni transferler yapmak durumunda kalacak ve borç yükü gittikçe artacak.