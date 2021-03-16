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İstiklal Caddesi'nde 3 kişinin bindiği motosikletle temizlik aracı çarpıştı

BEYOĞLU, İstiklal Caddesi'nde temizlik aracıyla üzerinde biri çocuk üç kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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 İstiklal Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde biri çocuk 3 kişinin olduğu motosiklet, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne çıkarken İSTAÇ temizlik aracı ile çarpıştı. Motosikletin devrilmesi sonucu üç kişi yere savruldu. Motosiklette bulunanlardan Muzaffer İmrağ yaralandı. Yaralı kadın acı içinde "Ayağım çok kötü." diye çığlıklar attı.

Kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı kadını ambulansa alarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklette bulunan küçük kız da olay yerine gelen dedesine teslim edildi. Kaza ile ilgili tutanak tutan polis ekipleri, temizlik aracı şoförü İ. Hakan Erenel, Taksim Polis Merkezine, motosiklet sürücüsü yaşı küçük olduğu için Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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