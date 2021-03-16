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Kamuda taşıt alımına 3 yeni kriter getiriliyor; düşük maliyet, zorunlu ihtiyaç ve yerli üretim

Kamuda harcamaların kontrol altında tutulması için taşıt alımı ve kiralanmasında 3 yeni kriter getiriliyor; düşük maliyet, zorunlu ihtiyaç ve yerli üretim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getiriyoruz. İsrafa tahammülümüz yok" açıklamasının ardından Kamu Görevlileri Etik Kurulu, savurganlığa yönelik bazı etik ihlal kararları aldı. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan imzalı habere göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2020 yılında ‘Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ arasında yer alan ‘savurganlıktan kaçınma’ ilkesinin 25 kez ihlal edildiğini belirledi.

21 kez ihlal edildi

Kurul, söz konusu kararlarında kamu binalarının, taşıtlarının, mallarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmadığına hükmetti. Kurul, kamu görevlilerinin binalar, taşıtlar, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmasını yasaklayan ilkenin de yine aynı dönemde 21 kez ihlal edildiğine karar verdi.

Neler yapılacak?

Geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi reformlarının hayata geçirilmesi kapsamında kamu harcamalarının önceliklendirilmesi ve kaynakların etkin kullanımının gözetilmesi planlanıyor. Kamu kurumlarının performansının değerlendirilmesi ve sağlıklı mali sıkılaştırma uygulamalarının yürütülmesi için kurumların harcamaları gözden geçirilecek. Kamuda taşıt alımına ve kiralamasına izin verilmeyecek, bakım maliyetlerinin düşük tutulması sağlanacak.

Zorunlu hallerde taşıt alımı veya kiralamasında en ekonomik yöntemin seçilmesi sağlanacak. İhtiyaç analizi sonucunda alınmasına karar verilen araçlarda yabancı yerine yerli üretime öncelik verilecek. Kamudaki harcamalar ve alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Beştepe’nin koordinasyonunda takip edilecek.

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