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Wolverhampton-Liverpool maçına Ozan Kabak damgası

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Wolverhampton'u 1-0 yenerken Ozan Kabak geceye damga vuran isim oldu.

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İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 45+2’de Diogo Jota kaydetti. Liverpool'da forma giyen A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.

Ozan Kabak maçın adamı seçilirken Liverpool kulübü bunu BiG performans olarak duyurdu. Öte yandan rakibinin dizi suratına gelen ve sakatlık geçiren Wolverhampton'un deneyimli file bekçisi Rui Patricio hastaneye kaldırıldı.

Jürgen Klopp'un ekibi bu sonuçla 46 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

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