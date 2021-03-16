Kendiliğinden hareket etti! Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

KAHRAMANMARAŞ'ta akşam saatlerinde kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz Ç. (36), 46 PE 585 plakalı otomobilini park ederek 3 yaşındaki Umut K. ile araçtan indi. Bir müddet sonra, park halindeki otomobilin kendiliğinden hareket etmesi sonucunda, otomobilin dışında bekleyen Umut K’ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Umut K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.