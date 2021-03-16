BIST 1.555
DOLAR 7,52
EURO 8,98
ALTIN 420,33
HABER /  YEREL

Kendiliğinden hareket etti! Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta akşam saatlerinde kendiliğinden hareket eden otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. Yavuz Ç. (36), 46 PE 585 plakalı otomobilini park ederek 3 yaşındaki Umut K. ile araçtan indi. Bir müddet sonra, park halindeki otomobilin kendiliğinden hareket etmesi sonucunda, otomobilin dışında bekleyen Umut K’ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Umut K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tunceli'de salgını fırsata çevirdi! Yaptıklarını görenler şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de mahalleli sokağa döküldü! Herkes 'deprem' olduğunu sandı
Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Zidane açıkladı
Fode Koita 3 ay sonra affedildi
Fatih Terim Galatasaray'a başkan mı olacak?
Lionel Messi şov yaptı! 2 gol, 2 rekor ve 3 puan
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in cüzdanı ve pasaportu çalındı
Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide Kovid-19 aşısı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'aşı' açıklaması: Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok
Valilik açıklama yaptı! Kars'ta eğitime kar tatili
Yorumlar