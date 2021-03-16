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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in cüzdanı ve pasaportu çalındı

Alışveriş merkezinde cüzdanı ve pasaportunun içinde bulunduğu çantayı hırsızlığa kurban eden Mostafa Mohamed, milli takım için Mısır'a gidemeyebilir.

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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in başına talihsiz bir olay geldi. Sabah gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezine giden 23 yaşındaki golcünün çantası çalındı. Çantanın içinde cüzdanının yanı sıra pasaportunun da olduğu öğrenildi.

Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına hırsızlık anı yansıdı. Ancak hırsızla birlikte cüzdan ve pasaporta hala bulunamadı.

Milli takıma gidemeyebilir
Mısır Milli Takımı'ndan davet bekleyen golcü futbolcu pasaportun bulunamaması durumunda ülkesine dönemeyecek. Bu duruma morali bozulan oyuncu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

8 maçta 6 gole imza attı
Satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 6 gole imza attı.

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