Valilik açıklama yaptı! Kars'ta eğitime kar tatili

KARS'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

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Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır."