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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayılarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre yüz binde görülen vaka sayısı oranını açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 100 bin kişide vaka sayısı
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.

En yüksek vaka Samsun'da
Vaka sayısı en yüksek iller ise; Samsun 458,53, Sinop 345,56 ve Giresun 296,84 olarak sıralandı.

En düşük vaka
100 binde en az koronavirüs vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

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