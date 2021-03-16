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Antalya'da erkek evlat evde katliam yaptı sonra da intihar etti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'dan aile faciası haberi geldi. 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenine ulaşıldı. Polis, erkek çocuğun ailesini öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Olay saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki tripleks binada meydana geldi. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

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