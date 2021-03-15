Kuryeyi alıkoyup köpek dışkısına oturtmuştu! Sosyetik İpek Hattat hakkında flaş gelişme

Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle firmaya kızıp evine gelen kuryeyi alıkoyduktan sonra genç adama hakaret ve tehditler savuran Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın 32 yıla kadar hapsi istendi.

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Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, geçtiğimiz 25 Şubat günü meydana gelen olayda, ekranı kırılan tabletini internet üzerinden bulduğu bir firmaya gönderdi. Tamir edilerek kendisine gönderilen tabletin tekrar bozulması üzerine firmayı arayan Hattat, ürünün Sarıyer Yeniköy'deki evinden alınmasını istedi.

İş yoğunluğu nedeniyle tableti almaya iki gün sonra giden kurye Renas Demirkaya, iddiaya göre, İpek Hattat ve sevgilisiyle birlikte içeri alındıktan sonra kapı kilitlenerek alıkonuldu.

Bu sırada, Demirkaya, patronu Halil Cömert'i arayarak durumu bildirdi. Bunu gören Hattat, telefonu kuryenin elinden alarak kısa süre önce eve gelen şoförüne verdi. Cömert'in bir süre sonra tekrar araması üzerine Hattat, şoförün elinden aldığı telefonu defalarca duvara atarak kırdı.

Ardından kendi telefonuyla firma sahibini arayan İpek Hattat, dolandırıldığı iddiasıyla hakaretler savurmaya başladı. Konuşmanın ardından İpek Hattat, Cömert'e, kendisi gelmeden kuryeyi bırakmayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

"Buraya çömel otur: Bu sırada yine iddiaya göre Hattat, köpek dışkısının bulunduğu yeri göstererek kuryeci çocuğa, 'Buraya çömel otur' dedi. Firma sahibinin haber vermesi üzerine verilen adrese giden polisin, kapıyı defalarca çalmasına açan olmadı. Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından eve giren polis, kuryeyi kurtarırken, İpek Hattat, sevgilisi iş insanı Sami Yüzer ve şoförü Veysel Güven gözaltına alındı.

İddiaları reddettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İpek Hattat, genç adamın patronu ile telefonda konuştuğunu, patronun kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, sinkaflı sözler sarf ettiğini bu yüzden polisi aradıklarını ileri sürerek, hakkındaki iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu ifade etti. Sami Yüzer ve şoför Veysel Güven de alınan ifadelerinde, hakkındaki iddiaları reddetti.

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık İpek Hattat, iş insanı Sami Yüzer ve şoför Veysel Güven hakkında iddianame düzenledi. 20 yaşındaki Renas Demirbaş'ın müşteki olarak yer aldığı iddianamede şüphelilerin konutta birden fazla kişi ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret ve tehdit suçlarından cezalandırılması istendi.

12 yıldan 32 yıla kadar hapis

Yine iddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket edere Genç adamı yaklaşık 2 saat boyunca rızası dışında ikamet de tutarak, zorla cep telefonunu alıp hakaret ve tehditler savurarak cep telefonuna kasten zarar verdikleri anlatıldı. İpek Hattat hakkında 12 yıldan 32 yıla kadar, Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise 11 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenirken, dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.