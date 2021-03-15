BIST 1.555
DOLAR 7,54
EURO 9,00
ALTIN 419,48
HABER /  YEREL

İstanbul Gaziosmanpaşa'da binada patlama

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bir binada, ilk belirlemelere göre, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abone ol

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; saat 18.30 sıralarında birinci kattaki dairede 'doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldiği' ve olayda H.P. adlı bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri de tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerimizce GOP Taksim İlk Yardım Hastanesine sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 15 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Manisa'da arkadaş intikamında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler
ABD'nin gündemi: Servet vergisi tasarısı
Bursa'da radyo programcısını 'artık sesini kısıyorum' deyip öldürdü! Dinleyici kan dondurdu
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Galatasaray'da Muslera imzalıyor! İmza töreninin tarihi belli oldu
Fenerbahçe yöneticilerinin VAR açıklamaları TFF'yi harekete geçirdi! Savcılığa başvuruldu
TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi Oscar adayı oldu
ABD Başkanı Joe Biden sahip olmak istemeyeceği bir rekoru ele geçirdi
Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası
Yorumlar