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TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi Oscar adayı oldu

Anadolu Ajansı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in 'Quo Vadis, Aida?' filmi, 93. Oscar ödüllerinde 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacak 5 adaydan biri olarak seçildi.

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Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Akademi Ödülleri Töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Nisan'da düzenlenecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT) yapılan açıklamaya göre; TRT ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in 'Quo Vadis, Aida?' filmi; Danimarka'dan 'Another Round', Hong Kong'dan 'Better Days', Romanya'dan 'Collective' ve Tunus'tan 'The Man Who Sold His Skin' filmleriyle 'En İyi Uluslararası Film' kategorisinde yarışacak.

Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamına mercek tutuyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil on binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde Birleşmiş Milletler (BM) üssünde geçiyor.

Dünya prömiyerini 2020'nin Eylül ayında dünyanın en önemli festivali Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapan film, Toronto Film Festivali'nde yarıştı; Venedik ve Toronto'nun ardından birçok önemli film festivalinde yer aldı ve ödüller kazandı. 'Quo Vadis Aida?', Türkiye'de ise geçtiğimiz ekim ayında Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki uluslararası yarışmada En İyi Film Ödülü'nü almıştı. Film, birkaç gün önce de 'İngiltere'nin Oscar'ı' olarak bilinen BAFTA ödüllerinde En İyi Yönetmen ve Yabancı Dilde En İyi Film olmak üzere iki kategoride aday gösterilmişti.

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