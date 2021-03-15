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Lise öğrencisi babasını öldürdü okula gitti! Malatya'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı

MALATYA'da babasını öldürdükten sonra okula giden 15 yaşındaki lise öğrencisi, cinayetin nedenini itiraf etti. Sorgusunda, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdüğünü söyledi.

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Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında intihar ihbarı alan 112 sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde Reşat Aksakal'ın cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, babasını öldürdükten sonra okula giden A.A. (15)’yı gözaltına alınca gerçek ortaya çıktı.

Cinayet nedeni
Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan A.A.’nın babasının kendisine şiddet uyguladığını ve eve geç gelmesine karıştığını bu nedenle de sinirlenip tüfekle babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Pedagog eşliğinde sorgusu tamamlanan lise öğrencisinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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