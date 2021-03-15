BIST 1.559
DOLAR 7,55
EURO 9,01
ALTIN 419,38
HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da vahşet! Yol kenarında yakılmış kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da yol kenarında vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tunceli'de salgını fırsata çevirdi! Yaptıklarını görenler şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'dan yürek yakan haber! 74 gün sonra acı haber geldi
Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrılıyor mu? İşte Ali Koç'un kararı
Kabine toplantısı başladı! Cumartesi günleri kapanma olacak mı?
Duru Olmak ortalığı karıştırdı! Nükhet Duru'yu şok eden karar
Türkiye'nin silah ihracatı 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol koronavirüse yakalandı
Fatih Karagümrük'te Şenol Can ile yollar ayrıldı
Rize'de karın ağrısıyla hastaneye gitti! Yürek yakan haber geldi
İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı
Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?
Yorumlar