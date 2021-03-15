Şanlıurfa'da vahşet! Yol kenarında yakılmış kadın cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da yol kenarında vücudunun tamamı yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa - Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.