BIST 1.560
DOLAR 7,56
EURO 9,02
ALTIN 419,37
HABER /  DÜNYA

İran, yeni füze kentinin tanıtımını yaptı

Demirören Haber Ajansı

Yürüttüğü füze programı nedeniyle Batılı ülkelerle gerginlik yaşayan İran, yeni 'füze kentini' tanıttı.

Abone ol

İran Devlet Televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın öncülüğünde inşa edilen yeni bir "yeraltı füze kentinin"görüntülerini yayınladı.Yeni yeraltı füze kentinin açılışına İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri ve bazı diğer üst düzey askeri komutanlar katıldı.

Yeri açıklanmayan yeni füze kentinin açılış töreninde, Devrim Muhafızları’nın kullanımına yönelik yerel imkânlarla geliştirillen yeni füze sistemlerinin teslim edildiği belirtildi.

Geliştirilen yeni bir füze sisteminde, füzenin ateşlendikten sonra hedefini değiştirme teknolojisine sahip olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri yaptığı konuşmada, “ Yeni füzelerin menzili geçmiş füzelere göre değişmiştir.  Yeni sistemler hareket halindeyken ateşlenebiliyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?
Tartıştığı eşini odaya kilitledi! O kocaya 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu BAE ziyaretinin iptal nedenini açıkladı! Saldırıdan korktum!
Ekonomist Zelyut'tan korkutan değerlendirme: Şok dolar kuru ataklarını karşımıza çıkaracak
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle kapatıldı
Gazprom Türkiye'ye martın ilk yarısında gaz tedarikini 11.5 kat artırdı
Erdoğan'dan uyarı: Bu tür ihanetlerin sonu acı şekilde bitmiştir
Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nda korona paniği! Türk memur evinde ölü bulundu
Gökçeada açıklarında batan tekne! Tim komutanının cesedine 18 gün sonra ulaşıldı
Alman Bild Gazetesi'nde taciz şoku! Yayın yönetmenine soruşturma başlatıldı
Yorumlar