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Gökçeada açıklarında batan tekne! Tim komutanının cesedine 18 gün sonra ulaşıldı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni bulundu.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi, arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu.

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler, Toykuyu'nun cesedini Kefaloz Plajı'nın Kırmızıtopraklar mevkisinde sahile vurmuş halde buldu.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.

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