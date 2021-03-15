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İzmir'de feci kaza! 2 TIR ve kamyon birbirine girdi: Faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de iki tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Eski Foça Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne doğru seyir halinde olan A.K yönetimindeki 35 AG 0490 plakalı tır, Yeni Foça Kavşağı'nda 35 AEE 680 plakalı tır ile 35 HMA 51 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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