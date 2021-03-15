BIST 1.561
DOLAR 7,53
EURO 8,99
ALTIN 419,47
HABER /  YEREL

Aydın’da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı

AYDIN’da haklarında daha önceden fuhuştan işlem yapılmış olan ve sosyal medya üzerinden müşteri temini sağladıkları tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Sosyal Medya platformları üzerinde yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce defaten Fuhuştan işlem yapılmış olan 12 şahsın, Fuhuş Amaçlı Müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları hesaplar tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanarak, Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Tekrar olsun' deyip dua etti! Polis baskın düzenledi
Son beş yılda Türkiye'nin silah ithalatı yüzde 59 düştü! SIPRI'den çarpıcı rapor
İran'da yerli aşının insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi
Salgın döneminde işsiz kalan 102 müzisyen intihar etti
Antalya'dan iğrenç haber! Birlikte yaşadığı kadının annesine cinsel saldırıda bulundu
Inter emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Gergerlioğlu açıklaması: Beklemek söz konusu değil
Ali Babacan: Abdullah Gül'ün partimize açık desteği oldu
Yıllardır kayıyor! İstanbul'da 30 metrelik 736 kazık çözüm olmadı
Philadephia 76ers'ın bileği bükülmüyor
Yorumlar 1 yorum