Salgın döneminde işsiz kalan 102 müzisyen intihar etti

Müzisyenler sendikası Müzik-Sen verilerine göre koronavirüs pandemisinden bu yana canına kıyan müzisyen sayısı 102 oldu.

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Kapanmalar nedeniyle işsiz kalan binlerce müzisyen, dayanma sınırının sonuna geldi. 1.000 liralık devlet yardımını alabilenler, belediyelerin erzak desteğiyle açlığa ve yoksulluğa karşı mücadele veriyor. Bir yılda intihar eden müzisyen sayısı ise 102’yi buldu.

Şu anda tek bir destek var, ama hiçbir yaraya merhem değil, ayda 1.000’er lira verecek devlet üç ay boyunca… O da online olarak başvuruda bulunup, müzisyen olduğunu bir video ile ispat edebilenlere… Kimse düşünmüyor ki, bu müzisyenlerin özellikle de Roman olanların pek çoğu okuma-yazma bilmiyor…

"O da otoparkçı olacak, bir aksilik çıkmazsa…"

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'den Mine Şenocaklı'nın haberine göre; en çok müzisyen Dolapdere’de. Müzisyenlerin buluşma noktası "Müzisyenler Kahvesi"nin sahibi 21 yaşında bir Roman genci Umut Bayramiç. Sekizinci sınıftan sonra Pendik Anadolu Lisesi’ni kazanmış ama ailesinin mali durumu sebebiyle okuyamamış. 11 yaşından beri keman çalıyor. Babası ve amcaları ise klarnetçi.

İçerisi boş ama o pazarcı esnafına 1 liraya çay veriyor. Bir de geçici tuvalet hizmeti veriyor kıraathane. Umut, tuvalet için para istemiyor ama pazarcılar üç-beş bırakıyor.

Şimdi yeni bir çıkış peşinde Umut. Mülk sahibiyle konuşup anlaşmışlar, bina zaten yıkılacakmış, kıraathanenin yerini otopark yapmaya karar vermişler, o da otoparkçı olacak, bir aksilik çıkmazsa… “Çünkü, müzik bitti. Benim de başka çarem yok” diyor Umut. Zaten birlikte çalıştığı arkadaşlarının biri simitçi olmuş, bir diğeri temizlikçi…