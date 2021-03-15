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Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla tatbikata başladı

AZERBAYCAN ordusu, 10 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenledi. Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar sürecek.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikat, dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildi. Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.

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