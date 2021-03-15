Avcılar'da sahte altın operasyonu! Kuyumcular bile ayırt edemiyor

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda sahte altın ve dolarları piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı. İşin uzmanı altın alacakları uyardı ve altının üzerindeki rakamlara dikkat çekti.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde Suriyeli 4 şüphelinin piyasaya sahte ABD doları ve altın sürmeye çalıştıklarına dair ihbar üzerine harekete geçti. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen piyasaya sahte dolar ve altın sürmek isteyen şüpheliler, polisi fark edince kaçmak istedi. Şüpheliler, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin üzerinde 23 adet 50'lik, 16 adet de 100'lük sahte dolar ve iki sahte altın bulundu. Yapılan araştırmada şüphelilerin kaldığı adres belirlenirken nöbetçi Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ardından Esenyurt İlçesi'ndeki Balıkyolu Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı. Evdeki bir dolapta 328 sahte altın daha ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 400 TL idari para cezası uygulanması için haklarında tutanak düzenlenen 4 şüpheli, Asayiş Büro'da sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sahte altına dikkat

Özellikle son dönemde Suriyelilerin işlettiği merdiven altı olarak nitelendirilen atölyelerde imal edildiği için 'Suriye altını' olarak nitelendirilen sahte altın vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Düşük ayarlı olarak bastırılan çeyrek altın, cumhuriyet altını ya da yarım altın gibi altınlar bastırılan taklit altınların renginden bozukluk sayesinde fark edilebildiği ifade edildi.

Avcılar'da kuyumcu Fatih Karakelle, gerçek ve sahte altını bu işin uzmanı olmayanların ayırt etmesinin çok zor olduğunu belirtirken, "14 ayar altında 585, 8 ayarda 333, 22 ayarda 916 yazar. Bunlara bakarak büyük ölçüde ayırt edebilirsiniz. Biz elimizdeki mihenk taşları, ayar suyu ile test ediyoruz. Altın alanların güvendiği yerlerden alışveriş yapması çok önemli" dedi.