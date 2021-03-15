CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs ikinci doz aşıyı yaptırdı teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Kılıçdaroğlu, "Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ikinci doz Koronavirüs aşısını yaptırdıklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadesini kullandı.